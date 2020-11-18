TamKart доступна всем!

Международный Банк Азербайджана создал благоприятные условия для всех желающих стать владельцами TamKart. Теперь официально трудоустроенные клиенты могут получить TamKart в Банке. И для этого совершенно необязательно, чтобы зарплатная карта принадлежала Международному Банку Азербайджана.

TamCard - это двойная карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Одно из главных преимуществ для клиентов - это то, что обладатель карты остается в плюсе во время платежей. Каждому покупателю, совершающему платежи с помощью этих карт, в конце месяца возвращается на карточный счет часть от потраченной суммы. Благодаря программе Международного Банка Азербайджана «QayğıCash», при совершении покупок в партнерских точках Банка, кэшбэк в размере до 20% возвращается на карточный счет клиента.

TamCard имеет развитую и расширяющуюся сеть партнеров. Она включает в себя различные торговые и сервисные помещения.

За услуги обналичивания и SMS-уведомлений оплата не взимается. С картами TamKart Platinum и Premium вы можете также пользоваться следующими услугами: Chatbot Concierge, Fastline, Lounge Key, страхование и др. Более подробную информацию о продукте, а также заказать карту в режиме онлайн, можно здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.