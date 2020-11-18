Возвращаться к традиционному учебному процессу в школах очень рискованно - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Возвращаться к традиционной форме обучения в школах в нынешних условиях, связанных с пандемией коронавируса, очень рискованно.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend.

Напомнив, что в настоящее время в Азербайджане фиксируется высокий показатель числа заражений коронавирусом, министр отметил, что некоторые учебные заведения и образовательные центры пытаются вернуться к традиционной форме обучения.

"Министерство мониторит эти вопросы. Сами родители обращаются с тем, что в существующей ситуации посещение школы представляет риск. Если ситуация с коронавирусом позволит, то министерство образования с согласования с соответствующими структурами хотело бы возобновить обучение в традиционной форме. Но поскольку число заражений растет, мы этого не делаем", - сказал Амруллаев.

По его словам, самым оптимальным выходом из ситуации на сегодня являются дистанционное обучение и телеуроки.

Министр добавил, что в школах Баку и Сумгайыта возможностью дистанционного обучения пользуются 75% учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)