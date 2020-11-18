Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 19 ноября будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана в четверг временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивного характера. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью - 3-6, днем - 6-9, в горах ночью от -3 до +2, днем - 3-6 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)