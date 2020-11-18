Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 18 ноября 2020 15:30 (UTC+04:00)
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО)

«А не включить ли нам какой-нибудь сериал?» – как часто в дождливый выходной день или в свободный вечер мы задаем такой вопрос. И всегда на него звучит положительный ответ. Предлагаем обзор популярных сериалов видео-сервиса START, которые теперь можно смотреть в онлайн-кинотеатре ivi.

Мост

Детективный сериал https://www.ivi.ru/watch/most-start, расследование убийства на мосту, соединяющем два государства – Россию и Эстонию. За дело берутся опытные следователи Максим Казанцев и Инга Веермаа. Ряд фактов приводит их к выводу, что убийцей движет жажда мести, а объектом этой мести стал не кто иной, как Максим. Сложное, запутанное дело обрастает все новыми обстоятельствами. Удастся ли обезвредить преступника? Ответ на этот вопрос станет ясным лишь в последней серии.

Гранд

Главным героем сериала стал Гранд отель, фешенебельная пятизвездочная гостиница, за стенами которой плетутся интриги. Отель получил в наследство от своей жены Сантьяго Мендос, вскоре после смерти супруги женившийся на ее лучшей подруге красавице Джиджи. Дети Сантьяго – Алисия и Джави – с настороженностью отнеслись к вошедшим в их семью вместе с мачехой двум ее дочерям – Каролине и Йоли. Под напором новой жены Сантьяго, спасаясь от кредиторов, решает продать семейную ценность – единственный в своем роде Гранд отель, устоявший в мире захватившей город сети гостиниц. Сложные семейные проблемы, тайны обитателей отеля, закрученный сюжет заставляют смотреть серию за серией, не прерываясь.

257 причин чтобы жить

Что помогает человеку жить даже тогда, когда жизнь кажется невыносимой? Главная героиня мелодраматического сериала Женя Короткова сумела преодолеть смертельную болезнь (онкологию), но как найти себя в дальнейшем существовании? Девушка ведет дневник, куда записывает свои желания (их набралось 257). Она стремится заново научиться жить, помогать людям, попавшим в беду.

Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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