Какой будет погода в Азербайджане в ближайшие 3 дня?

БАКУ /Trend/ - В течение ближайших трех дней в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет преобладать облачная погода. Ожидается умеренный северо-восточный ветер, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 7-11 градусов тепла.

Нестабильные погодные условия в регионах Азербайджана прогнозируются до конца второй декады ноября, временами ожидаются дожди, в предгорных и горных районах снег, местами интенсивного характера.

Температура воздуха в низменных районах составит 6-10, в горных - от -2 до +3 градуса.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)