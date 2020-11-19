В Азербайджане наблюдается пик инфицирования коронавирусом - специалист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдается пик количества случаев инфицирования коронавируса (COVID-19) с момента первого заражения.

Об этом сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

Сообщив, что рост числа заражений наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире, Алиева отметила, что на прошлой неделе в мире зарегистрировано рекордное количество новых случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). По данным Всемирной организации здравоохранения, с 8 по 15 ноября 3 977 223 человека заразились коронавирусом и 59 699 умерли.

По словам эксперта, с 29 октября суточное число новых случаев заражения COVID-19 в стране превысило тысячу - показатель роста на протяжении последних дней, и 15 ноября количество новых случаев ежедневного заражения превысило две тысячи человек. За исключением 16 ноября (1395 заражений), 17 ноября было зарегистрировано 2075 новых случаев, а 18 ноября - 2239.

Выражая беспокойство по поводу тенденции роста числа заражений, Абдиева сказала, что наибольшее число заражений по-прежнему сохраняется в Баку. На столицу приходится 53,5 процента заражений по стране.

Большое количество зараженных в столице эксперт объясняет тем, что здесь больше населения.

"В сложившейся ситуации мы должны постараться устранить все факторы, способствующие увеличению числа новых случаев инфицирования.

Следует учесть, что каждый новый случай инфицирования продлевает цепочку заражения. Каждый новый пациент может заразить десятки людей вокруг себя. Разорвать эту цепочку и вернуться к прежней жизни можно только проявив большую ответственность", - добавила Язгуль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)