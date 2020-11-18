Повторное инфицирование COVID-19 наблюдалось в редких случаях - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Хотя повторное инфицирование COVID-19 возможно, до сих пор это наблюдалось в редких случаях.

Об этом в среду сказала Trend глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в ВОЗ поступали сведения о случаях повторного инфицирования.

"Согласно имеющейся у нас информации об иммунной реакции на вирус, у большинства инфицированных COVID-19 она формируется в течение нескольких недель после заражения. Мы пока не знаем, как долго эти антитела остаются в организме. Поскольку это новое заболевание исследования в связи с этим продолжаются. В настоящее время у нас нет соответствующей статистики о случаях повторного инфицирования вирусом в стране", - сказала Харманджи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)