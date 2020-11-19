В Джебраиле и Гадруте восстановлена подача электроэнергии (ВИДЕО)

Общество 19 ноября 2020 00:20 (UTC+04:00)
В Джебраиле и Гадруте восстановлена подача электроэнергии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" восстанавливает подачу электроэнергии на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе, согласно соответствующему распоряжению Президента Ильхама Алиева, ОАО "Азеришыг" в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" принимает срочные меры по обеспечению электроэнергией зданий особого государственного значения на освобожденных территориях.

По информации общества, под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева на территориях, освобожденных нашей храброй армией, ведутся масштабные работы по всем сферам жизни, в том числе и в сфере электроснабжения.

В настоящее время сотрудники ОАО "Азеришыг" ликвидируют ущерб, нанесенный армянскими ВС по гражданским объектам вдоль линии фронта, а также круглосуточно проводят восстановительные работы. Среди них, в частности, создание новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110, 35 и 0,4кВ с применением самых современных технологий, электронные системы релейной защиты и автоматики, системы телемеханики, строительство ЛЭП с использованием кабелей OIN 35 кВ. Проекты подготовлены и готовятся к поэтапной реализации. Кроме того, еще до реализации намеченных проектов, ОАО "Азеришыг" приступило к исполнению неотложных мероприятий в рамках проекта "Азеришыг в Карабахе" по временному электроснабжению особо важных зданий государственного значения на освобожденных территориях. Так, в здания особого государственного значения, которые расположены в городе Джебраил и поселке Гадрут, уже подведена электроэнергия по вновь проложенной линии электропередачи от подстанции в Горадизе.

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