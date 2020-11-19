Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в четверг Trend.

В брифинге участвуют помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)