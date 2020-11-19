AZAL призывает приобретать билеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку только через колл-центр авиакомпании

БАКУ /Trend/ - После объявления о возобновлении внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в социальных сетях появились различные сообщения о продаже авиабилетов в этом направлении. Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) призывает пассажиров приобретать билеты по данному маршруту только через колл-центр авиакомпании, в противном случае они могут стать жертвами мошенников.

AZAL напоминает своим пассажирам, что продажа авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку осуществляется по принципу очередности. Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp.

- Для рейсов из Баку в Начхыван:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919

• WhatsApp: +99455 204 65 54

- Для рейсов из Нахчывана в Баку:

• https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220

• WhatsApp: +994 60 487 30 11

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания отмечает, что стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана, и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону.

«Азербайджанские Авиалинии» также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц.