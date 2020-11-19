Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, днем в отдельных местах полуострова временами дожди, северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 4-6, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 768 м ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 55-60%

В районах Азербайджана завтра временами дожди, в горных и предгорных районах. ожидается снег. Умеренный восточный ветер.

Ночью - 3-6, днем - 7-10, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-5 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)