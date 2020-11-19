В Азербайджане продлен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 28 декабря 2020 года, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Аербайджана.