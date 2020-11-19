В Азербайджане будет принудительным ношение масок в закрытых и открытых пространствах

БАКУ /Trend/ - С 21 ноября 2020 года за время нахождения в силе особого карантинного режима во всех закрытых и открытых пространствах будет обязательным ношение медицинских масок, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Контроль за правилами ношения масок ужесточается.

(Текст: Кямаля Сеидова)