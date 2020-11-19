В Азербайджане рекомендовано сократить численный предел работников в частном секторе до 30%

БАКУ /Trend/ - Учреждениям и организациям, работающим в частном секторе и в других сферах, рекомендуется сократить численный предел сотрудников до 30% и перевести остальных сотрудников на удаленную работу, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

(Текст: Турал Гараджаев)