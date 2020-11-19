Тенденция роста заражений COVID-19 в Азербайджане вызывает серьезное беспокойство - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная инфекция стремительно распространяется во всем мире. Тенденция роста заражений в Азербайджане также вызывает серьезную обеспокоенность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что беспокоит и рост числа летальных исходов от коронавируса.

"Также серьезные задачи перед нашей системой здравоохранения ставит лечение наших раненых солдат", - добавил Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)