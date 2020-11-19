Самолечение от коронавируса в домашних условиях - опасная тенденция - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - То, что некоторые пытаются заниматься самолечением от коронавируса, крайне опасная тенденция.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Впоследствии эти пациенты все-таки обращаются в больницу, но уже с тяжелыми осложнениями, сказал Гаджиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)