Предпринимаются шаги по поставке в Азербайджан вакцины от коронавируса - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются соответствующие шаги по поставке в Азербайджан вакцины от коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев отметил, что процессы по производству вакцины от коронавируса, идущие в мире, внимательно прослеживаются.

Помощник Президента также добавил, что надлежащие структуры осуществляют меры по поставке в Азербайджан вакцины, которая будет утверждена на международном уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)