Самым действенным способом борьбы с вирусом является изоляция - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Самым действенным способом борьбы с вирусом является изоляция.

Как передает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, ограничения введены в большинстве европейских стран.

"Сегодня другого действенного метода борьбы нет. До вакцинации эти ограничения будут актуальными. В Турции и России особый карантинный режим ужесточен. В Азербайджане мы пока идем на локальное ужесточение. Однако это не дает желаемого результата. Люди не воздерживаются от массового скопления. Все мы знаем, что в домах граждан происходят случаи массового скопления. Поэтому сегодня выросло число инфицированных среди членов семей и родственников", - подчеркнула Ягут Гараева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)