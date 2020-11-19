Применение вакцины возможно не ранее апреля следующего года - Ягут Гараева

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане не ожидается применение вакцины от коронавируса.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала директор Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, применение вакцины пока невозможно: "Применение вакцины может быть не ранее апреля следующего года, поэтому эту зиму придется провести на карантине".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)