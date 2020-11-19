Применение вакцины возможно не ранее апреля следующего года - Ягут Гараева
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане не ожидается применение вакцины от коронавируса.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказала директор Департамента по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, применение вакцины пока невозможно: "Применение вакцины может быть не ранее апреля следующего года, поэтому эту зиму придется провести на карантине".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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