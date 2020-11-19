Новые ограничения в связи с карантинным режимом в Азербайджане - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что в последние дни в Азербайджане фиксируется высокая динамика заражаемости вирусом COVID-19, принято решение о введении новых карантинных ограничений, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Согласно решению Оперштаба:

- в городах Шеки, Лянкяран, Гахском, Загатальском, Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Исмаиллинском, Губинском, Хачмазском районах, где введен строгий карантинный режим, действие мер в связи с ним продлевается до 06:00 часов 7 декабря 2020 года;

- ограничение на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлеваются до 06:00 часов 28 декабря 2020 года;

- по субботам и воскресеньям в период с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 28 декабря 2020 года общественный транспорт на всей территории страны работать не будет;

- по субботам и воскресеньям в период с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 28 декабря 2020 года прекращается оказание обслуживания на местах по всем сферам, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов;

- с 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и на открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)