Полиэтиленовым пакетам есть множество альтернатив - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Полиэтиленовой упаковочной продукции, использование которой предусматривается запретить, существует множество альтернатив.

Об этом в четверг сказала Trend заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова.

По ее словам, поправка в закон "Об охране окружающей среды" предусматривает ограничения в связи с импортом, производством предпринимателями, продажей и выдачей покупателям в объектах торговли, общественного питания и обслуживания полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а также одноразовой посуды.

«Полиэтиленовые пакеты до 15 микрон и одноразовые пластиковые контейнеры не подлежат переработке. В то же время эти пакеты застревают в канализационных трубах, загрязняют водоемы. Помимо этого, они остаются в слое почвы, не разлагаясь. Также следует отметить, что нельзя хранить в пластиковых контейнерах пищевые продукты», - подчеркнула Мамедова.

Она отметила, вместо полиэтиленовых пакетов целесообразнее использовать тканевые (эко-пакеты), бумажные и другие экологичные пакеты. По мнению Мамедовой, одноразовую пластиковую посуду также можно заменить на бумажную и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)