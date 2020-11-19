В Азербайджане запущена онлайн "Линия психологической поддержки" для пострадавших от войны граждан

БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения запустило онлайн "Линию психологической поддержки" (+994 50 406 75 85) для пострадавших от войны граждан.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, целью открытия линии психологической поддержки является оказание оперативной психологической помощи людям, пострадавшим от войны. Психологи и психиатры агентства будут оказывать услуги в режиме онлайн. Таким образом, специалисты будут обслуживать граждан, как через голосовые, так и видеозвонки (через ZOOM и другие приложения).

Гражданин, позвонивший по указанному номеру телефона, сам будет выбирать форму психологической поддержки (телефонный разговор или видео).

После регистрации заявление гражданина будет направлено по назначению. С гражданином свяжется специальная группа специалистов, после рассмотрения заявки, решающая, в каком направлении следует оказывать помощь.

"Линия психологической поддержки" будет оказывать непрерывную и ускоренную психологическую помощь военнослужащим, которые принимали участие в Отечественной войне, завершившейся грандиозной победой Азербайджана, их близким, семьям шехидов, а также родственникам и близким людей, погибших в результате армянского террора.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)