В Азербайджане сохраняется критическая ситуация в связи с COVİD-19 - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Если раньше в Азербайджане позитивными оказывались примерно 10% тестов на COVİD-19, то на сегодня данный показатель вырос. Это говорит о том, что критическая ситуация в связи с заражением COVİD-19 сохраняется.

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

Напомнив о том, что рост числа заражений наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире, он сказал, что одна из причин связана с погодными условиями. Люди стали больше проводить время в закрытых помещениях, что тоже способствует росту случаев заражения.

Алиев добавил, что одним из главных источников заражения является общественный транспорт, поэтому люди обязательно должны носить защитные маски: "Несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснения, многие неправильно носят маску. Очевидно одно, все сейчас думают только о вакцине. Только правильное ношение маски и соблюдение дистанции может предотвратить заражение вирусом. Тканевые маски не защищают, и могут пропускать вирус, правильнее пользоваться медицинскими масками".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)