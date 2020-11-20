EY Азербайджан приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе «Предприниматель Года» – крайний срок подачи заявок перенесен до 25 декабря 2020

Компания EY принимает заявки для участия в конкурсе ‘EY Entrepreneur Of The Year™’ («Предприниматель Года») в Азербайджане. В этом году конкурс нацелен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании и предприниматели, представляющие самые разные отрасли, приглашаются подать заявку – их прием будет закрыт 25 декабря 2020 года.

Кто может участвовать в конкурсе?

Для участия в конкурсе кандидат должен отвечать следующим критериям:

Быть владельцем либо руководителем компании, которая осуществляет свою деятельность в Азербайджане

Нести основную ответственность за развитие своего предприятия в последнее время и принимать активное участие в управлении бизнесом

Компания участника должна существовать на рынке не менее двух лет и иметь оборот от 300 тысяч до 30 миллионов манатов

Для подробной информации о критерии отбора и условиях участия в конкурсе, пройдите по ссылке www.eoy.az

Как будет определен победитель?

Компания EY выступает организатором конкурса, но не влияет на выбор победителей. Их будут определять члены независимого жюри, состоящего их известных представителей делового сообщества и экспертов международных финансово-кредитных организаций.

Партнеры и спонсоры

Для проведения конкурса «Предприниматель Года» EY Азербайджан объединила усилия с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве спонсоров выступили Международный Банк Азербайджана и компания BP. Поддержку конкурсу также оказала компания Ekvita.

О конкурсе «Предприниматель года»

Конкурс «Предприниматель года» компании EY представляет собой уникальное состязание, призванное отметить успехи предпринимательской деятельности людей, которые вдохновляют других своими идеями, энтузиазмом и достижениями. Как первый и единственный конкурс подобного рода «Предприниматель года» направлен на признание вклада местных предпринимателей в национальную и глобальную экономику и содействие подъему предпринимательской активности и экономическому росту в странах-участницах конкурса.