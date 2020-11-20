Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел онлайн-встречу с соотечественниками, проживающими в Украине

БАКУ /Trend/ - По инициативе Рады азербайджанцев Украины состоялась видеовстреча, связанная с исторической победой Азербайджана в Карабахе и задачами, стоящими после этого перед азербайджанской диаспорой, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил участников встречи с завершением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, продолжавшегося около 30 лет, победой Азербайджана. “Грандиозная победа, одержанная благодаря отваге нашей непобедимой армии, решительности Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, подарила азербайджанцам мира безграничную радость. Победа по-новому ориентирует деятельность диаспоры и побуждает нас задуматься о перспективах. Отныне деятельность нашей диаспоры больше будет направлена на пропаганду богатого культурно-исторического наследия Карабаха”, – сказал председатель Госкомитета.

Участники встречи поздравили азербайджанский народ с победой, выразили признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и армии страны, почтили светлую память шехидов.

Было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в Украине, поддерживают и впредь будут поддерживать государственную политику Азербайджана.

Хикмет Джавадов, Олег Крапивин, Абульфаз Гасымов, Эльдар Тагиев, Джалал Гусейнов, Мурад Джафаров, Вагиф Нагиев и другие в своих выступлениях поделились радостью победы, а также высказали мнения и предложения о деятельности диаспорских организаций Азербайджана в Украине в новый период.

Наши соотечественники подчеркнули, что приложат все усилия для повышения активности диаспорских организаций, членов диаспоры, пропаганды культурно-исторического наследия страны, и в частности Карабахского региона, продолжат развитие связей с местными медиа и еще теснее консолидируются на этом пути.