Оглашены результаты экологических мониторингов в освобожденном от армянской оккупации Губадлы

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана огласило результаты экологических мониторингов, проведенных в Губадлинском районе.

Как сообщили в пятницу Trend, мониторинги были проведены в селах Ходжахан, Тинли, Гилиджан, Абилджа, Кавдадыг, Татар, Гарагоюнлу, Гияслы, Хал Губадлинского района и в самом городе Губадлы.

Результаты мониторингов показали, что, кроме того, что в Губадлинском районе разрушены все жилые дома и административные здания, там также уничтожены памятники природы и многолетние деревья.

Так, в центре Губадлы армянами были уничтожены и сожжены внесенные в список природных памятников 150-300-летние восточные платаны, а также ореховые деревья. Полностью разрушен парк площадью 2 гектара, состоявший из эльдарских сосен и кипарисов, разбитый в 60-70-х годах прошлого века.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, представленные в оперативных штабах, созданных на основании указа Президента Азербайджана от 29 октября 2020 года "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана" продолжают мониторинги на этих территориях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)