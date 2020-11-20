К Земле приближается гигантский астероид

БАКУ /Trend/ - К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров.

Об этом говорится на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Академию наук Азербайджана.

На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 09:00 по бакинскому времени.

Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.

Он интересен и другим. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиардов долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)