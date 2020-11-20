Завтра на Абшеронском полуострове местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в течение дня в отдельных местах полуострова возможен дождь, умеренный юго-восточный ветер , сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 10-12, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность 65-75%.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается преобладание пасмурной и влажной погоды, что может вызвать беспокойство у метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных районах снег, временами туман, умеренный западный ветер.

Ночью 2-7, днем 8-12 тепла, в горах ночью 5-10, днем 1-3 градуса мороза.

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/сек, с усилением местами до 23-25 м/сек, в отдельных местах полуострова прогнозируется дождь.

В течение дня ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных районах снег, в некоторых восточный районах осадки будут интенсивными. В понедельник скорость западного ветра составит 15-20 м/сек, с порывами до 23-28 м/сек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)