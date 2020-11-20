С 10 октября в Азербайджане произошел 10-кратный рост числа инфицированных коронавирусом - ВОЗ
БАКУ /Trend/ - В период после 10 октября в Азербайджане произошел 10-кратный рост числа инфицированных коронавирусом.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.
Она отметила, что в связи с наступающей зимой аналогичный рост наблюдается во всех странах северного полушария планеты.
"Угроза заболевания остается актуальной. Возможно, мы уже устали слышать это. Но ситуация в Азербайджане, как и в других странах, остается серьезной", - добавила Ханде Харманджи.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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