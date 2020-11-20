В Агдаме прошел праздничный марш (ФОТО/ВИДЕО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдамском районе прошел праздничный марш.

Как сообщает в пятницу с места событий спецкор Trend, начиная с утренних часов население Агдама начало праздничный марш.

Он был посвящен освобождению Агдама от оккупации. Сотни агдамцев участвовали в марше, который начался перед въездом в район и продолжился до поселка Гузанлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)