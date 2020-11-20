Если не принять необходимые меры, число зараженных COVID-19 может удвоиться - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Если население не отнесется к коронавирусу COVID-19 серьезно и не примет необходимых мер, суточное число заражений может удвоиться в ближайшие зимние месяцы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

По ее словам, если люди воспримут болезнь серьезно, откажутся ходить в общественные места, будут использовать медицинские маски и носить их правильно, а также регулярно мыть руки, то борьба с болезнью будет эффективной.

Харманджи добавила, что в этом случае не будет необходимости в жестких карантинных мерах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)