По выходным в период продленного карантина в Азербайджане будут работать такси, имеющие лицензию (версия 2)

(первая версия в 10:51)

БАКУ /Trend/ - В выходные дни в период продленного особого режима карантина будет разрешена работа такси, имеющих лицензию.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.

Он отметил, что по субботам и воскресеньям в период с 21 ноября по 28 декабря смогут работать такси, имеющие лицензию: «К ним относятся компании, оказывающие услуги такси, и лица, имеющие лицензию. Другим лицам оказывать услуги такси не разрешается».

Отметим, что во вчерашнем решении Оперативного штаба при Кабмине о продлении особого карантинного режима до 06:00 часов 28 декабря 2020 года было отмечено, что по субботам и воскресеньям общественный транспорт работать не будет, но не было указано, будут ли работать в эти дни такси.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова Редактор: Наталья Кочнева)