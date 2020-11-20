Услуга «Мобильная Оплата» теперь стала доступна и абонентам фактурной линии Azercell!

Лидер рынка мобильной связи страны "Azercell Telecom" в рамках мобильного приложения "Kabinetim", облегчающего ежедневные бытовые и рабочие процессы всех абонентов, представляет очередную новинку, связанную с услугой "Мобильная Оплата". Таким образом, данный сервис, запущенный в начале года для абонентов нефактурной линии (Sim-Sim), теперь стал доступен и абонентам фактурной линии Azercell.

Стремясь сделать цифровые решения еще более удобными и доступными, компания Azercell к настоящему времени представила в пользование своих абонентов ряд обновлений с помощью мобильного приложения "Kabinetim". Одним из них и особенно важным с точки зрения дальнейшего развития является услуга "Мобильная Оплата". Услуга "Мобильная Оплата" позволяет совершать важные ежедневные платежные операции только с помощью баланса мобильных номеров без использования наличных средств или платежной карты.

Услуга "Мобильная Оплата" Azercell охватывает многие сферы повседневной жизни. Абоненты могут совершать оплаты за такие коммунальные услуги, как газ, вода, электричество, отопление с помощью баланса Azercell без прохождения каких-либо дополнительных процедур. Здесь также предусмотрена возможность оплаты услуг интернета и кабельного телевидения, услуг электронной подписи (E-İmza) и стационарной телефонной связи. С помощью услуги "Мобильная Оплата" можно пополнять баланс других абонентов Azercell, вкладывать средства в различные развлекательные игры.

Одной из последних примечательных возможностей, предлагаемых услугой "Мобильная Оплата" стала возможность абонентов Azercell напрямую пожертвовать средства в Фонд помощи Вооруженным Силам. В то же время, используя эту услугу, можно сделать пожертвование средств в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, которая является важной проблемой глобального общества.

Следует отметить, что с другими условиями использования данной услуги можно ознакомиться на официальном сайте Azercell, а также через мобильное приложение в разделе "Правила пользования услугой "Мобильная Оплата"".

В рамках проекта "Мобильная Оплата", который предлагает новый цифровой подход к объединению банковских и мобильных сетей, планируется расширить количество услуг, увеличить спектр услуг и создать условия для использования других сервисов. Услуга "Мобильная Оплата" предоставляется абонентам как часть мобильного приложения "Kabinetim" от Azercell. Мобильное приложение "Kabinetim" позволяет абоненту полностью контролировать свой номер, управлять операциями, связанными с номером, осуществлять платежи, подписываться на мобильные приложения от Azercell. С помощью мобильного приложения "Kabinetim" можно с легкостью пополнять баланс, активировать интернет-пакеты и интернет-пакеты в роуминге, менять тарифный пакет и совершать множество других операций. Посредством онлайн-чата через мобильное приложение "Kabinetim”, поддерживающее азербайджанский, русский и английский языки, можно обратиться в абонентские услуги Azercell и подключиться к услугам QR-сканированием.

Мобильное приложение “Kabinetim”, которое постоянно совершенствуется и расширяет свою функциональность, можно загрузить из App Store или PlayStore. Если мобильное приложение не обновляется автоматически, ее можно загрузить по ссылке bit.ly/Kabinetim.