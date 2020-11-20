Сегодня каждого азербайджанца переполняет чувство гордости - учитель истории из Агдама

БАКУ /Trend/ - Сегодня радость всех азербайджанцев и агдамцев не знает границ.

Об этом в пятницу сказал Trend житель Агдама, учитель истории Чингиз Талыбов. По его словам, 44-дневная война показала мощь Азербайджана всему миру.

"Сегодня нашей радости нет предела, ведь мы вышли победителями из противостояния, которое продолжалось 27 лет. Мы добились этого благодаря Верховному Главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и нашим военнослужащим. Хочу подчеркнуть вклад братской Турции в эту Победу. В эти дни они оказали нам колоссальную политическую и моральную поддержку", - сказал Талыбов.

Он отметил, что сегодня каждого азербайджанца переполняет чувство гордости.

"Потому что территориальная целостность Азербайджана обеспечена окончательно. Сухопутное сообщение с Нахчываном, отсутствие какого-либо статуса Нагорного Карабаха являются одними из самых серьезных достижений. Сегодня весь мир увидел мощь Азербайджана. Я горжусь, что я азербайджанец", - добавил Чингиз Талыбов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)