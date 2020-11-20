«Лаборатория Касперского»: лишь в одной из шести компаний поощряют инновационные идеи на всех уровнях

По данным нового исследования «Лаборатории Касперского»*, подавляющее большинство (88%) глав отделов инноваций разделяют убеждение, что в успешных организациях инновации стимулируются на каждом уровне и внутри каждой команды. Однако только представитель одной из шести компаний (16%) заявил о том, что такой подход уже реализуется в организации, где он работает.

Чаще инновации инициируются высшим руководством, а подчинённые вовлекаются только на этапе исполнения. Но в таком случае топ-менеджеры могут проглядеть некоторые возможности, очевидные для сотрудников, которые напрямую взаимодействуют с заказчиками или разрабатывают продукты. Вот почему абсолютное большинство участников опроса полагает, что нужно развивать инновационное мышление внутри компании, а для этого — создавать атмосферу, где каждый чувствует себя комфортно и готов открыто делиться своими мыслями по поводу того, что можно изменить и улучшить. Более того, 65% думают, что те идеи, которые исходят от самих сотрудников, эффективнее. Но в реальности корпоративная культура сегодня редко устроена таким образом, чтобы стимулировать инновации снизу. Интересно, что более важным условием для появления прорывных идей руководители считают социокультурное разнообразие в коллективе.

«Чтобы зародить инновационное мышление, недостаточно того, чтобы сотрудники были трудолюбивыми и работали с большой отдачей. Лучшие результаты достигаются, когда у каждого есть право голоса. Задача руководителей — вдохновлять людей на прорывные идеи. Опыт же и взгляды топ-менеджеров могут оказаться полезными на более поздних стадиях, когда нужно соотносить перспективные предложения со стратегией компании», — комментирует Виталий Мзоков, руководитель центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» (Kaspersky iHub).

Чтобы поддержать инновации, исходящие от сотрудников, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям:

регулярно говорить о важности инноваций во внутренних коммуникациях. Это нужно делать как на уровне высшего руководства, так и на уровне глав отделов;

внедрить программу, которая позволит сотрудникам предлагать новые идеи для бизнеса; установить чёткие критерии отбора лучших предложений, назначить жюри и вознаграждение, чтобы дополнительно мотивировать сотрудников;

организовать специальный отдел, сотрудники которого будут работать над отобранными жюри идеями и смогут использовать ресурсы и опыт компании, но при этом не будут связаны рамками, которые могут тормозить инновационное мышление. Такой отдел, например, может тестировать гипотезы на лояльных клиентах, чтобы улучшать предложение на основе их отзывов.

*Исследование проблем внедрения инновационных технологий в крупных компаниях проведено летом 2020 года исследовательским агентством Savanta специально для «Лаборатории Касперского». В опросе приняли участие 304 руководителя, отвечающие за инновации внутри организаций и работающие в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, Северной и Латинской Америке, СНГ. Данные эксперты работают в компаниях разных индустрий с численностью сотрудников от 500 человек. Исследование дополнено 15 глубинными интервью с руководителями инновационных направлений. Статистика приведена по миру.