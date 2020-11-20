Утвержден План мероприятий Минобразования «Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании»

БАКУ /Trend/- Утвержден План мероприятий Министерства образования «Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании» на 2020-2021 учебный год, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобразования.

В рамках проводимых работ 21 ноября при поддержке Минобразования и организации опытно-коммуникационной платформы педагогов T-NETWORK будет организован «Урок: Шуша».

План мероприятий охватывает девять основных областей.

В соответствии с Планом, в содержание всех предметов будет интегрирована подробная информация о внутренней и внешней политике Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, приведшей Азербайджан к Славной Победе в Отечественной войне, победном шествии азербайджанской армии в Отечественной войне, о новой странице, открытой в мировой военной истории. Согласно Плану, будут проведены дни памяти шехидов Отечественной войны, подготовлены видеобюллетени об их жизненном пути и борьбе. Кроме того, в рамках телеуроков «Время урока» предусмотрены занятия, посвященные Славной Победе азербайджанской армии, подготовка видеороликов, их распространение на телеканалах.

Также в преподавании предмета «Допризывная подготовка» предусмотрено усилить воспитание учащихся в военно-патриотическом духе, поощрять активное участие в военно-спортивных играх, создание своей команды в каждой школе для участия в этих играх, организация встреч с солдатами и офицерами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)