В выходные в Баку будет приостановлена деятельность всех маршрутных автобусов - БТА

БАКУ /Trend/ - В выходные в Баку будет приостановлена деятельность всех регулярных и экспресс-автобусов.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, в соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана с 00:00 21 ноября по 06:00 23 ноября в Баку будет приостановлена деятельность всех регулярных и экспресс-автобусов.

"В указанные дни на административной территории Баку не будет никаких ограничений в связи с деятельностью служб такси, которые в соответствии с законодательством получили лицензии.

Вновь призываем население серьезно соблюдать карантинные правила во имя личного и национального здоровья", - сказали в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)