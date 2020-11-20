В школах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут внедрены современные технологии

БАКУ /Trend/ - Министр образования Эмин Амруллаев обсудил применение современных технологий в новых учебных заведениях, которые будут созданы на освобожденных территориях Азербайджана, с вице-президентом корпорации Microsoft Энтони Сальсито и региональными представителями корпорации в Европе.

Как передает в пятницу Trend, в ходе видеоконференции Эмин Амруллаев обменялся мнениями с представителями корпорации Microsoft по поводу успешных результатов проекта "Виртуальная школа", крупнейшей национальной онлайн-платформы, созданной в Азербайджане за короткий период времени, расширения сотрудничества в рамках проекта и усовершенствования принятия решений в сфере образования на основе информации, полученной посредством системы. Также был обсужден обмен опытом Азербайджана в области дистанционного образования с другими странами.

В то же время, состоялись обсуждения по таким направлениям, как применение современных технологий в новых учебных заведениях, которые будут созданы на освобожденных территориях, применение контента Microsoft в повышении квалификации и обучении учителей, применение искусственного интеллекта и облачных технологий, организация дистанционного обучения родителей, сотрудничество с компанией в последующие годы по лицензированию со стороны Microsoft.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)