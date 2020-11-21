В Азербайджане по выходным приостановлено обслуживание на местах, исключая аптеки и продуктовые магазины

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане за исключением жизненно важных видов деятельности, в том числе деятельности аптек и продуктовых магазинов, приостанавливается обслуживание на местах.

Как сообщает Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана о продлении особого карантинного периода в целях усиления мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране.

В постановлении говорится, что по субботам и воскресеньям в период с 00.00 часов 21 ноября до 06.00 часов 28 декабря 2020 года прекращается оказание обслуживания на местах по всем сферам, за исключением всех жизненно важных видов деятельности, а также аптек и продуктовых магазинов;

Лица, не соблюдающие правила, будут привлечены к ответственности по закону.