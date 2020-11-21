Сегодня и завтра общественный транспорт в Азербайджане работать не будет

БАКУ /Trend/ - Ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни в стране будет действовать до 28 декабря.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Согласно постановлению о продлении особого карантинного режима, применяемого в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, общественный транспорт не будет работать по субботам и воскресеньям в сроки с 00:00 21 ноября до 06:00 28 декабря 2020 года. В постановлении не упоминалось о запрете на услуги такси в эти дни.

Как сообщил Trend ранее глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, работать смогут только такси, которые имеют лицензию на деятельность.