В Азербайджане с сегодняшнего дня обязательно ношение защитных масок в закрытых помещениях и на открытых пространствах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с 21 ноября по 28 декабря режим карантина частично ужесточен в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране.

Как сообщает Trend, согласно постановлению, с сегодняшнего дня использование защитной маски на улице и в помещении является обязательным. Лица, не использующие защитную маску в этот период, несут ответственность в соответствии с законом.

Отметим, что за нарушение требований по использованию индивидуальных защитных средств во время санитарно-гигиенического и карантинного режима, а также непресечение нарушения этих требований физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 200 манатов, юридические лица - на 400 манатов.

Кроме того, за повторное совершение этих действий в течение года со дня вступления в силу решения о вынесении административного взыскания физические лица будут штрафоваться в размере 200, должностные лица – 400, юридические лица – 800 манатов.

(Автор: Самир Али. Фото: Заур Мустафаев)