В Азербайджане выплачены все соцпособия за ноябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату всех пособий, пенсий и компенсаций за ноябрь, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд.

Средства по указанным видам социального обеспечения переведены на счета соответствующих категорий лиц.

В ближайшие дни также будет осуществлена выплата адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)