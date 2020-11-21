В мечеть в освобожденном от оккупации Агдаме подано электричество
БАКУ /Trend/ - В Джума мечеть в Агдамском районе, который был освобожден от армянской оккупации, подано электричество.
Как сообщает Trend, в социальных сетях распространились соответствующие фотокадры.
Отметим, что на прошлой неделе было подано электричество в мечеть Говхар Ага в освобожденном от оккупации городе Шуша.
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