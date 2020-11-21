В мечеть в освобожденном от оккупации Агдаме подано электричество

БАКУ /Trend/ - В Джума мечеть в Агдамском районе, который был освобожден от армянской оккупации, подано электричество.

Как сообщает Trend, в социальных сетях распространились соответствующие фотокадры.

Отметим, что на прошлой неделе было подано электричество в мечеть Говхар Ага в освобожденном от оккупации городе Шуша.