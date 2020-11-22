Если бы 27 лет назад мир проявил по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания, то и не произошло бы столько бед за эти годы - кандидат искусствоведения

Общество 22 ноября 2020 20:29 (UTC+04:00)
Если бы 27 лет назад мир проявил по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания, то и не произошло бы столько бед за эти годы - кандидат искусствоведения

БАКУ/Trend/- Если бы 27 лет назад мир проявил по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания, то и не произошло бы столько бед за эти годы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме кандидата искусствоведения Нигяр Ахундовой главному редактору журнала «Новое литературное обозрение» Ирине Прохоровой.

В письме говорится:

"Уважаемая Ирина Дмитриевна!

Начну с признания…

Я наблюдаю за Вами многие годы. Смотрю, слушаю, восхищаюсь Вашими выступлениями и интервью, не перестаю удивляться тому, как Вы неустанно трудитесь, созидаете, помогаете окружающим Вас людям… Не отстранились, не дистанцировались, вместе со всеми переживаете за то, что происходит с Вашей страной и с Вашим народом.

Прекрасно помню, под каким впечатлением я находилась от Вашего выступления на предвыборных дебатах в 2012 году с Никитой Михалковым. Вы не просто дискутировали и переубеждали, а буквально сразили Никиту Сергеевича своей интеллигентностью, выдержкой, неординарностью, свободой мысли. И надо отдать ему должное — он нашел единственно верную фразу для финала: «Если бы выдвигались Вы, а не Ваш брат, то я бы голосовал за Вас». Несмотря на то, что выборы были проиграны, в моем сознании, как и в сознании миллионов людей, Вы стали символом высокой духовности, истинного русского патриотизма и европейской толерантности.

Но услышав Ваше интервью на «Эхо Москвы», я испытала очень сложные чувства. С одной стороны, я ни на минуту не сомневаюсь в искренности Ваших высказываний по поводу Карабахской войны, Ваших соболезнований азербайджанской и армянской сторонам, а, с другой, – понимаю, что определенные штампы, тиражируемые в агрессивной информационной среде, влияют даже на таких независимо мыслящих людей, как Вы.

Абсолютно уверена, что Вам, так же, как и мне, не могут нравиться горлопаны, которые оскорбляют и унижают людей в студии, нападают на приглашенных экспертов, а порой и не гнушаются рукоприкладством. Но самое главное, что изо дня в день с экранов ТВ извергается информация, которая буквально вколачивается в сознание телезрителей по принципу — «сто раз повторенная ложь становится правдой».

Мы, азербайджанцы, никак не можем понять, почему очевидные для всего мирового сообщества, в том числе, и для Российской Федерации истины о принадлежности Нагорного Карабаха и 7 оккупированных районов Азербайджану постоянно подвергаются сомнению и ревизии в российских СМИ?

Почему люди, работающие в сфере законотворчества, те же депутаты, например, напрочь отвергают законы международного права и ссылаются в своих размышлениях на исторические хроники тысячелетней давности? Разве какая-то из современных стран существует сегодня в границах I или II века н.э. Может, Франция, Германия или Россия?

Почему никто не остановит российских депутатов, политологов, экспертов, сознательно и совершенно безнаказанно разжигающих националистические страсти, оскорбляющих нашу страну, наш народ, нашего Президента?

Почему 30 лет тому назад весь мир молча наблюдал за тем, как из Армении, потом из Нагорного Карабаха, а затем и вовсе из прилегающих к нему 7 азербайджанских районов самым беспощадным образом и целенаправленно изгонялось местное население, и осуществлялась этническая чистка? Только вдумайтесь в эти цифры — беженцами и перемещенными лицами за несколько месяцев в начале 90-х годов стали около миллиона человек. То есть каждый восьмой житель Азербайджана на тот период был беженцем.
Под насмешки и улюлюканье армянских боевиков раздетые, босые, испуганные и уж абсолютно точно без всякого сочувствия со стороны либерально-демократической интеллигенции азербайджанцы покидали свои родные дома — в прямом смысле этого слова под дулами автоматов. Не буду Вас утомлять видео и фотодокументами — при желании их можно легко найти в интернете. Но один фильм я все-таки настоятельно советую Вам посмотреть. Это документальная лента «Бесконечный коридор» литовского режиссера Андрюса Брокаса, главным героем которого невольно оказался журналист Ричардас Лапаитис. Этот фильм много раз пытались убрать из интернета, но пока этого еще не удалось сделать, посмотрите. Вам надо это увидеть.

Сегодня, наблюдая за армянами, покидающими оккупированные азербайджанские территории, тот же самый мир преисполнен сострадания. Так и хочется спросить — где же вы все были 27 лет тому назад со своей эмпатией и тягой к справедливости? Почему не видели того, что происходило у всех на глазах? Может, если бы мир проявил тогда по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания и сочувствия, то и не произошло бы столько бед за эти годы? Жили бы все на своих местах, и не пришлось бы обманутым своим руководством армянам вселяться в дома изгнанных азербайджанцев, а теперь освобождать их с такой горечью и злостью — сжигая дома, вырубая вековые деревья, бросая на дорогах трупы забитых животных, — одним словом, оставляя после себя пепелище и экологическую катастрофу.

Масштаб разрушений на освобожденных землях поражает. Полностью уничтожены и разграблены жилые дома, школы, больницы, административные здания, музеи, памятники культурного наследия, даже кладбища. Из 67 мечетей, оставшихся на оккупированных территориях, разрушены 63, а среди обломков этих мечетей держали свиней.

На фоне этих варварских разрушений российские архитекторы из «АРХНАДЗОРа» обращаются к Президенту России с просьбой взять под охрану и предотвратить возможные осквернения христианских памятников, расположенных на территории Нагорного Карабаха.
Группа видных российских деятелей культуры составляет петицию в ЮНЕСКО с аналогичной просьбой.

То есть те колоссальные разрушения, которые уже произошли на оккупированных территориях, включая 63 разрушенные мечети, и те, что происходят здесь и сейчас в Кельбаджаре и Агдаме с вырубкой вековых лесов и поджогами домов, никого не волнуют.
А то, что в чьем-то больном воображении может произойти, уже оформлено в коллективное письмо, подписано известными архитекторами и представлено аж Президенту России. И более того, получило молниеносный отклик. Вероятно, ни одно из обращений АРХНАДЗОРА по поводу реальной угрозы разрушения архитектурного наследия России не получало такой мгновенной реакции первого лица государства.

И опять возникает вопрос. Уважаемые деятели культуры, прежде, чем обращаться к Президенту России или в ЮНЕСКО, вы не пробовали ознакомиться с историей Азербайджана? Поинтересоваться тем, сколько на его территории христианских памятников, как они реставрируются и охраняются государством? Сколько конфессий свободно осуществляют свои службы? Приведу лишь несколько примеров.

На частные пожертвования азербайджанского бизнесмена Айдына Самедова в Баку был отреставрирован Кафедральный православный собор Жен — мироносиц; в самом центре города, практически на одной площади стоят три синагоги — евреев ашкенази, горских евреев и грузинских евреев; на государственные средства была отреставрирована великолепная лютеранская церковь в центре города; несколько лет тому назад в Баку был сооружен прекрасный католический храм. Архитекторам, наверное, было бы также интересно изучить опыт международного сотрудничества по реставрации одной из древнейших церквей на Кавказе в селении КИШ (Азербайджанская Республика), которую осуществляли специалисты из Норвегии, Швеции и Азербайджана.

И последнее. Разве Монастырь Дадиванк/Хутаванк, Гандзасар или другие христианские святыни на протяжении многих веков не стояли на азербайджанской земле, разве кто-то пытался осквернить их прежде?

Сожалею, что все эти широко известные факты каким-то образом оказались вне поля зрения наших уважаемых архитекторов и деятелей культуры.

Уважаемая Ирина Дмитриевна!

Вы говорите, что «наверное, Армения была последней бывшей республикой, вполне себе союзной, где к России относились хорошо, несмотря на какие-то конфликты».

Вы, наверное, не в курсе того, какие антироссийские лозунги скандировали на митингах в Ереване, называя россиян оккупантами, посылая в адрес Президента РФ непристойности; как забрасывали Посольство России тухлыми яйцами и сжигали российские флаги; как согласно закону от 1993 года в Армении закрыли все государственные школы на русском языке, как парламент республики в июле 2020 года принял закон о вытеснении из страны Российского ТВ; как в Ереване был установлен памятник нацистскому преступнику Гарегину Нжде, (кстати, вдохновителю и лидеру азербайджанских погромов в Нагорном Карабахе в 1918 году).

И для сравнения ситуация в Азербайджане.

По информации сайта Россотрудничества 140 000 азербайджанских школьников получают образование на русском языке в 343 школах. Поток в русский сектор продолжает расти, а за последние годы увеличился в три раза. Значительный процент обучения в ВУЗах также проходит на русском языке. В Азербайджане очень уважительное отношение к русскому языку, им владеет подавляющее большинство городского населения.

В стране только за последние годы открыты филиалы МГУ им. Ломоносова, Медицинской Академии им.Сеченова, успешно функционируют Бакинский Славянский Университет, Русский драматический театр, несколько азербайджанских телеканалов вещают на русском языке, целый ряд интернет ресурсов и печатных газет также выходят на русском языке.
Русская община в Азербайджане насчитывает около 150 000 человек. А помимо этого, в Баку существует еще и свой особый русскоязычный мир, объединяющий азербайджанцев и лезгин, евреев и грузин, русских и украинцев, талышей и аварцев, турок и удин, татар и курдов, цахуров и армян.

Да-да, армян, общее количество которых достигает 30 000 человек и которые остались жить в Азербайджане после Нагорно-Карабахского конфликта.

Не могу не вспомнить и пишущих на русском языке азербайджанских писателей Максуда и Рустама Ибрагимбековых, Анара, Чингиза Абдуллаева, Натика Расулзаде и многих-многих других, включая и молодое постсоветское поколение.
А теперь вопрос, как говорят в популярной передаче «Что?Где?Когда?».

Почему россияне не хотят видеть все эти различия, почему закрывают глаза на реально хорошее отношение к своей стране и своему народу в Азербайджане?

Почему изо дня в день, из передачи в передачу, из одного поста в другой тиражируется мнение о том, что Россия должна поддержать Армению, это ее единственный оплот и последняя надежда на Кавказе? И это, несмотря на всю антироссийскую риторику, транслируемую сегодня из Еревана…

Когда же Россия успела так провиниться перед Арменией, что сегодня стала мишенью для обвинений в предательстве, в отступничестве, в продажности…

Наверняка тут какой-то неведомый моему пониманию и пониманию многих гештальт, который пора бы уже закрыть.
Уважаемая Ирина Дмитриевна!

Простите за столь пространное письмо. Но, как говорится, накипело. Почему написала Вам? Потому что уважаю и ценю Ваше мнение, потому что верю в Вашу неангажированность и надеюсь на Ваше понимание.
Дай Бог, когда воцарится мир, я приглашу Вас в Баку и на родину моей мамы в Шушу…
Уверена, что многое Вам откроется по-новому".

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