Нобелевский лауреат перевел средства для 3-летней Хадиджи, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара армянских ВС по Гяндже

БАКУ /Trend/ - Нобелевский лауреат по химии, всемирно известный ученый турецкого происхождения Азиз Санджар, живущий в штате Северная Каролина, США, перевел крупную сумму на банковский счет, открытый для оплаты расходов на получение в будущем образования трехлетней Хадиджей Роял гызы Шахназаровой, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара, нанесенного армянскими ВС по Гяндже 17 октября 2020 года.

Об этом сообщили Trend в понедельник в посольстве Азербайджана в США.

Согласно сообщению BBC (https://www.bbc.com/news/av/world-europe-54650502), Азиз Санджар сказал, что опечален этим трагическим событием, которое произошло в жизни маленькой Хадиджи, и отметил важность создания соответствующих фондов для обеспечения получения образования на высоком уровне детьми, пострадавшими от войн.

(Текст: Кямаля Сеидова)