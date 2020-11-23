Приложение ROLLS-ROYCE whispers открывает окно в ГУДВУД

Whispers, закрытое приложение для клиентов Rolls-Royce, продолжает набирать популярность среди ценителей марки. По многочисленным запросам доступ к Whispers расширен – теперь приложением могут пользоваться не только владельцы автомобилей, но и их супруги и партнеры. Запущенное в начале года приложение получило несколько обновлений, учитывающих ограничения в условиях глобальной пандемии и режима изоляции.

Так, из-за отсутствия возможности путешествовать многие клиенты не смогли посетить завод Rolls-Royce в этом году. Чтобы оставаться в тесном контакте со своими клиентами, марка запустила функцию видеосвязи с командой Rolls-Royce, которая отныне доступна в мессенджере приложения. Теперь клиенты Rolls-Royce могут в режиме реального времени пообщаться с руководством марки, мастерами и экспертами по продукту Rolls-Royce, не покидая стен своего дома. Заказчики могут понаблюдать за сборкой своего будущего автомобиля – например, увидеть, как кузов соединяется с шасси (этот процесс называется «marriage» – «свадьба»), или же посмотреть на установку фигурки «Дух экстаза» на капоте.

Запуск нового Ghost подхлестнул популярность этого сервиса. Клиенты активно назначают индивидуальные консультации с дизайнерами и специалистами Rolls-Royce, чтобы выбрать материалы, цветовую палитру или обсудить индивидуальный дизайн Bespoke.

Клиенты оценили и существующие сервисы приложения. Так, в предпраздничном сезоне особой популярностью пользуются услуги виртуального консьержа и эксклюзивные товары: первое издание книг о Гарри Поттере, уникальные сумки Hermès и кроссовки Yeezy Boost 380.

Кроме того, отныне пользователи приложения могут устраивать виртуальную выставку своих автомобилей, показывая свои коллекции другим членам клуба. В приложении доступна функция поиска по имени, локации и автомобилю, благодаря чему клиенты могут найти единомышленников по всему миру.

Приложение Whispers было запущено в феврале 2020 года и открыло цифровые ворота в мир Rolls-Royce. Это самый закрытый членский клуб в мире – доступ к приложению имеют только владельцы автомобилей Rolls-Royce Motor Cars. В приложении собраны эксклюзивные товары и впечатления, которые можно забронировать через внутреннего консьержа. Например, благодаря Whispers клиенты могут побывать за кулисами «Грэмми», получить места в первом ряду на Неделе моды, попасть на красную дорожку церемонии вручения премии «Оскар», пообщаться со спортсменами на Уимблдоне или Олимпийских играх и многое другое. Whispers также становится платформой для общения с другими владельцами Rolls-Royce и командой марки. Кроме того, в Whispers существует собственная редакция, которая выпускает материалы об искусстве, благотворительности, культуре, спорте и бизнесе.