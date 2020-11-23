Завтра в Баку без осадков, до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 9-11 тепла.

Атмосферное давление опустится от 772 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55%.

24-25 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, в основном, благоприятствующих метеозависимым лицам.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, ветер западный.

Ночью 2-6, днем 9-13 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-3 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)