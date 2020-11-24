В Азербайджане выявлено еще 3646 случаев заражения коронавирусом, 1259 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 646 случаев заражения коронавирусом, 1 259 человек вылечились, 34 скончались, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 98 927 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 65 734 человека вылечились, 1 194 скончались, число активных больных - 31 999.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 14 358 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период проведено 1 631 597 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)