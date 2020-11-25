Обнародована статистика образования освобожденного Кельбаджарского района

БАКУ /Trend - Министерство образования Азербайджана обнародовало статистику образования Кельбаджарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования.

В 1992-1993-х гг. в Кельбаджаре было 96 школ, работало 1113 учителей и учились 747 школьников.

В 2020-2021 учебном году в Азербайджане 109 кельбаджарских школ, в которых преподают 1952 учителя и учатся 15 666 учащихся.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)