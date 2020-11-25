Ректор выразил протест, выборы нового президента BSUN и проведение конференции Совета ректоров BSUN в Ереване были отменены

БАКУ/Trend/ - Ректор Американского университета Армении (AUA – American University of Armenia) Карин Маркидес не была избрана президентом Сети университетов Черноморского региона (BSUN – Black Sea Universities Network) после того, как ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выразил протест против избрания ее на эту должность.

Кроме того, было отменено запланированное проведение конференции Совета ректоров BSUN в октябре этого года в Ереване.

Напомним, что ректор AUA Карин Маркидес, которая выдвинула свою кандидатуру на должность президента Сети университетов Черноморского региона на 2020-2022 гг., незаконно посетила оккупированные территории нашей страны в 2019 году.

Э. Гасымов выразил протест против избрания президентом Сети университетов Черноморского региона лица, нарушившего законы Азербайджана, поправшего нормы и принципы международного права, а также проявившего неуважение к Уставу Сети университетов Черноморского региона.

В результате официальных обращений ректора к генеральному секретарю Сети университетов Черноморского региона профессору Эдену Мамуту и ректорам 13 вузов, являющихся членами Исполнительного комитета BSUN, было предотвращено избрание г-жи Маркидес президентом вышеуказанной структуры, а также было отменено проведение конференции Совета ректоров BSUN в Ереване.

Отметим, что Сеть университетов Черноморского региона является структурным подразделением Организации Черноморского экономического сотрудничества. В настоящее время членами Сети являются более 120 высших учебных заведений из разных стран. В связи с отменой выборов нового президента BSUN, срок полномочий действующего президента Сети университетов Черноморского региона проф. Перикла Миткаса был продлен еще на год.